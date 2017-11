05/17/2009 - Motley Crue - Rock on the Range 2009 Day 2 - May 17, 2009 - Columbus Crew Stadium - Columbus, OH, USA - Keywords: Nikki Sixx, Mick Mars, Vince Neil, Tommy Lee - False - - Photo Credit: Daniel Locke / PR Photos - Contact (1-866-551-7827)

-The Beatles finally get their own video game

-Gavin Rossdale and Joey BellaDonna are born… not at the same time

-Motley Crue’s Vince Neil beats up a Sound Guy