08/19/2009 - Motley Crue - Crue Fest 2: The White Trash Circus Touring Festival at the PNC Bank Arts Center in Holmdel - August 18, 2009 - PNC Bank Arts Center - Holmdel, NJ, USA - Keywords: Motley Crue Nikki Sixx Mick Mars Vince Neil Tommy Lee - 0 - - Photo Credit: Jill Bednar / PR Photos - Contact (1-866-551-7827)

-Nikki Sixx ODs, dies, comes back to life, and writes a hit song.

-The Chipmunks song hits the top of the charts.

-Joe Strummer of The Clash passes away.