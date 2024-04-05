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The Sully’s “Rising Fest”

April 5, 2024 8:00AM AKDT
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The Sully’s “Rising Fest”
Courtesy of Far North promotions

SULLYS RISING FEST
6/15
SULLIVAN ARENA PARKING LOT
DOORS AT 3PM
ALL AGES
BEER GARDEN W/ID
FOOD TRUCKS
VIP PACKAGES
TIXS AT WWW.MYALASKATIX.COM

KWHL AND FAR NORTH PROMOTIONS PRESENT THE FIRST ANNUAL SULLY’S RISING FEST

SATURDAY JUNE 15TH

FEATURING THRICE, MEMPHIS MAY FIRE AND DAYSEEKER …..WITH LOCAL SUPPORT FROM THERA AND WAYWARD SHOT.

THIS IS AN ALL-AGES SHOW WITH 21 AND OVER BEER GARDEN W/ID….

DOORS AT 3PM

GET YOUR TICKETS NOW AT WWW.MYALASKATIX.COM VIP PACKAGES AVAILABLE AS WELL.

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11:38pm
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