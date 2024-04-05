The Sully’s “Rising Fest”
April 5, 2024 8:00AM AKDT
SULLYS RISING FEST
6/15
SULLIVAN ARENA PARKING LOT
DOORS AT 3PM
ALL AGES
BEER GARDEN W/ID
FOOD TRUCKS
VIP PACKAGES
TIXS AT WWW.MYALASKATIX.COM
KWHL AND FAR NORTH PROMOTIONS PRESENT THE FIRST ANNUAL SULLY’S RISING FEST
SATURDAY JUNE 15TH
FEATURING THRICE, MEMPHIS MAY FIRE AND DAYSEEKER …..WITH LOCAL SUPPORT FROM THERA AND WAYWARD SHOT.
THIS IS AN ALL-AGES SHOW WITH 21 AND OVER BEER GARDEN W/ID….
DOORS AT 3PM
GET YOUR TICKETS NOW AT WWW.MYALASKATIX.COM VIP PACKAGES AVAILABLE AS WELL.